la sorpresa di Bono e The Edge

Bono e The Edge degli U2 si sono esibiti con gli Antytila, la band ucraina protagonista anche a Sanremo 2023.

Gli U2 tornano a esibirsi al vivo, ma non lo fanno da soli. Bono e The Edge si sono uniti infatti, su un palco prestigiosissimo, con una band che ha saputo conquistare anche il pubblico italiano poche settimane fa: gli ucraini Antytila. L’inedita collaborazione è andata in scena sul palco dell’Electric Brixton di Londra. Il gruppo ucraino ha presentato il proprio nuovo album, pubblicato il secondo giorno della guerra, per raccogliere fondi da devolvere alle forze armate ucraine e agli aiuti umanitari. Nel bel mezzo della loro esibizione, sono stati raggiunti a sorpresa proprio dai due artisti degli U2, che hanno regalato ai fan un momento di grandissima emozione suonando Mothers of the Disappeared.

Bono e The Edge con gli Antytila

L’apparizione dei due grandissimi artisti irlandesi è stata una grandissima sorpresa per tutti i fan della band ucraina accorsi in massa ad ascoltare la loro musica e i loro messaggi per la vittoria, quelli lanciati anche durante la loro apparizione al Festival di Sanremo.

U2

Le due leggende del rock hanno raggiunto il gruppo ucraino sul palco londinese per suonare uno dei loro grandi classici, Mothers of the Disappeared, tratto dall’album The Joshua Tree del 1987, dedicato in origine alle Madri di Plaza de Mayo a Buenos Aires, le donne toccate dal dramma dei desaparecidos sotto la dittatura argentina. Per l’occasione, la dedica è invece andata a tutte le madri ucraine che hanno perso i loro figli a causa di questo conflitto privo di senso.

Il messaggio di Bono contro la guerra

Mentre gli Antytila hanno sottolineato quale privilegio sia stato, per loro, poter suonare con degli artisti del genere, Bono ha voluto approfittarne per lanciare un messaggio contro la guerra più in generale: “Questi musicisti non vogliono andare in guerra, queste persone non vogliono andare in guerra, io non me la prenderei mai con loro“.

Sui social la band ucraina ha invece ricordato come non sia la prima volta che gli U2 si sono uniti a loro: “Salire di nuovo sul palco con voi è un grande onore, ed è più piacevole che non nell’underground“. Il loro precedente incontro era infatti avvenuto all’interno di un rifugio antiaereo di Kiev, lo scorso maggio.

Di seguito il post del gruppo ucraino: