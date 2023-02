la sorprendente rivelazione dalla Cina

Dalla Cina arriva un nuovo sorprendente animale marino: un pesce dotato di un corno sulla testa fa la sua comparsa in una grotta.



Non sono mitologici e neanche portafortuna, ma sono dei misteriosi animaletti in carne ed ossa che possiedono la stessa caratteristica peculiare degli unicorni.

Questi esemplari sono stati scoperti di recente da un gruppo di studiosi nella provincia di Guizhou, all’interno di una grotta.

I ricercatori hanno pubblicato i risultati dei loro studi sul ‘pesce unicorno‘ in un articolo sulla rivista scientifica ZooKeys, lo scorso 17 gennaio.

Pesce unicorno: le caratteristiche del misterioso animaletto scoperto in Cina

Il suo nome scientifico è Sinocyclocheilus longicornus e si tratta di una specie di pesce endemico della Cina.

Banalmente, l’appellativo scelto dagli studiosi richiama l’aspetto caratteristico di questo esemplare. Infatti, è composto dai termini derivanti dal latino ‘longus’ e ‘cornus’ che si riferiscono per l’appunto all’appendice che questi animaletti presentano sulla testa.

Il Sinocyclocheilus longicornus ha una lunghezza che varia dai 10 e i 14 centimetri circa, il suo corpo è privo di squame e di pigmentazione. Ha due occhi molto piccoli e presenta un corno sulla fronte e due lunghi barbigli.

Come accennato in precedenza, questa nuova specie è stata rinvenuta all’interno di una pozza d’acqua profonda 80 cm e larga 1,8 metri larga circa, situata in una grotta completamente buia.

Data la totale assenza di luce del luogo in cui vive, si presume che sia cieco e che utilizzi i due barbigli per orientarsi e muoversi nel buio.

Per quanto riguarda la funzione della particolare struttura a forma di corno che presenta sulla fronte, invece, rimane tuttora sconosciuta.

Il longicornus è un membro del genere Sinocyclocheilus, appartenente alla famiglia Cyprinidae, di cui esistono 76 specie. Poiché gli esemplari di queste specie presentano caratteristiche simili come l’assenza di pigmentazione e di squame, la capacità visiva ridotta o cecità, la loro classificazione, come affermano gli stessi studiosi, è spesso complessa e controversa.

Tuttavia sebbene abbiano alcuni aspetti in comune, non tutti gli esemplari di Sinocyclocheilus presentano un corno simile al il ‘pesce unicorno‘ e la sua peculiarità risiede nel suo habitat: la località di Hongguo, infatti, è l’unico luogo in cui questa meravigliosa specie è presente.