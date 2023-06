La sorellina è ancora troppo piccola per giocare, il cane fa una cosa unica

Dopo la nascita della sua sorellina il cane di famiglia intuisce che la bimba è ancora troppo piccola per giocare con lui e fa qualcosa di unico.

All’arrivo in casa della sua sorellina un emozionato esemplare di Golden Retriever non riesce a trattenere la sua forte emozione. Oltre a comprendere in maniera esemplare di non poter giocare assieme a lei – perché ancora troppo piccola – il cane di famiglia, di nome Tucker, farà ugualmente di tutto per dimostrare il suo già profondo affetto nei confronti di quella che sembra essere divenuta, a tutti gli effetti, sua piccola mascotte. La vita – per tutti, in casa di Tucker – non è mai stata così dolce.

Lo scorso 25 marzo la sorellina di Tucker è approdata a casa assieme alla sua mamma. Una volta abbandonata la culla, e raggiunto il divano, la donna viene filmata mentre presiede al primo incontro tra il Golden Retriever e la piccola umana.

L’emozionato Golden Retriever sembra aver compreso sin da subito l’assoluta fragilità della sua sorellina. E – pertanto – sarebbe impossibile non notare, da spettatori, quelli che i suoi divertenti sforzi per contenere la sua felicità.

Dal momento, inoltre, che gli stessi Golden Retriever siano considerati ad ampio titolo come ufficialmente tra le razze di cani perfette per i bambini, Tucker – in virtù di tale constatazione – riuscirà a trovare un compromesso adatto all’occasione e per far sentire alla piccola appena giunta in casa le sue emozioni lega al suo arrivo. Sul finale della clip infatti, condivisa da @tuckerdagolden, gli utenti possono assistere al momento in cui Tucker – senza preavviso – dà un delicato bacio sulla guancia della sua sorellina.

Nel filmato dall’audio originale è stata inoltre inserita la canzone “Pennies From Heaven” dall’altrettanto dolce melodia.

@tuckerdagolden Replying to @hollylikescatsmorethanu trying so hard to contain it! 🫠 #goldenretriever #tuckerdagolden #babysister #newborn #baby #dogsmeetbaby #dogandbaby ♬ Pennies From Heaven – Remastered – Louis Prima

“Il modo in cui tenta di trattenere il suo intenso entusiasmo mi fa venire voglia di piangere“, è infine il commento più gettonato alla pubblicazione e poi scelto dalla mamma della nuova nata e del suo dolcissimo Golden. Forse con l’obiettivo di affiancarlo – a tempo debito – alla seconda condivisione della ormai virale clip su TikTok.