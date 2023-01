La sorella di Nikita contro il GF: “Non ci concedono di andare, abbiamo mandato una pec e una lettera dell’avvocato”

La sorella di Nikita è on fire perché brama una seconda ospitata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

In una lunga intervista a FanPage ha infatti sostenuto di aver “più volte chiesto” al Grande Fratello di poter “andare a sostenerla”, ma a quanto pare gli autori non sarebbero mai riusciti a inserirla nella scaletta delle puntate. Le sorprese a Nikita non sono però mancate, solo una settimana fa ha ricevuto la visita dell’ex fidanzato che l’ha riempita di belle parole. Ma quelle non sarebbero bastate ai Pelizon.

“Sia lo staff (composto dalla sua migliore amica Giulia, un social media manager, un avvocato, un’altra persona e dall’agenzia di Nikita) che io come famiglia – i miei genitori non possono intervenire causa religione – abbiamo chiesto più volte di potere andare a sostenerla”.

Ha dichiarato.

“Nikita ha chiesto anche alla psicologa di vedere la sua amica Giulia ma nessuno ce lo concede. Ci siamo rivolti al contatto che abbiamo al GF ma non c’è niente da fare. La scorsa settimana mi avevano detto che le avrebbero mandato una lettera di mia figlia. L’abbiamo preparata di corsa e poi hanno annullato quel momento dicendomi che l’uscita di Patrizia aveva cambiato la scaletta e, dovendo togliere qualcosa, hanno tolto la lettera. Chiarisco che non sono state prodotte denunce, è stata semplicemente mandata una pec per chiedere che a Nikita siano mostrati i video di quanto accaduto, esattamente come accade per gli altri”.

La sorella di Nikita: “Abbiamo mandato una pec e una lettera dell’avvocato”

Oltre la pec la sorella di Nikita avrebbe fatto scrivere anche a un avvocato con l’intento di poter far vedere alla vippona alcuni filmati mai andati in onda in prime time.

“Nikita è stata offesa e diffamata: Luca e Oriana hanno insinuato che abbia ustionato qualcuno apposta con la piastra, Onestini ha detto che avrebbe dato della “mign*tta” a una coinquilina, cosa falsa. Wilma le ha detto che è una psicopatica, una faccia di mer*a. C’è anche Sarah che sa di avere detto di essere un’arrampicatrice sociale. Il video gira ovunque. Nikita ha solo riportato una frase che lei si era detta da sola. Hanno fatto una puntata accusando Nikita, è venuta la madre di Sarah a sgridarla, è stata offesa anche dopo la diretta e poi quelle parole se le era dette da sola. Inoltre, c’è chi ha insinuato faccia uso di sostanze. Viene bullizzata dall’harem: Oriana, Giaele, Sarah e Luca. In puntata, quando i montaggi non raccontano le cose per intero, viene attaccata e non ha modo di difendersi. Nel caso di Sarah, è stata umiliata di fronte a tutti anche se non aveva torto. Nella pec abbiamo chiesto che questi episodi fossero mostrati a Nikita ma non c’è stata risposta”.

Offesa? Diffamata? La pec? La lettera dell’avvocato? L’harem?



I genitori di Nikita non possono più parlare con sua sorella Jessica

Sempre a FanPage, Jessica – sorella di Nikita – ha spiegato come mai i suoi genitori possono parlare con la vippona ma non più con lei, né con suo fratello

“Mio fratello e io ci eravamo già battezzati quando siamo andati via. Le loro regole impongono che i Testimoni di Geova non possano avere contatti con chi lascia dopo essersi battezzato. Ma possono parlare con Nikita che, a differenza nostra, ha lasciato i Testimoni di Geova senza essersi mai battezzata. Lei ha sempre rifiutato”.

E in merito ai racconti di Nikita che diceva che da piccola mangiava solo panini e wurstel, ha aggiunto:

“Bisogna ricordare che quelli raccontati da Nikita sono i ricordi di quando era bambina. I miei genitori, che erano adulti, hanno i loro ricordi. Non è questione di falsità ma di visione diversa delle cose tra bambini e adulti. Io che ero adolescente posso dire che mia madre non ha avuto una vita facile, si è sposata giovanissima e non sapeva fare nemmeno il brodo. All’epoca non esisteva internet, non si potevano guardare le ricette online. Spesso mangiavamo pasti pronti ma perché, poverina, per questioni di vita personali non aveva imparato a cucinare. Nikita era piccola e se mia madre aveva cucinato la minestra e lei non voleva mangiarla, andava in frigo e prendeva i würstel. Non è scorretto il suo ricordo, semplicemente è quello di una bambina. Quello che diceva mia madre non è paragonabile a quanto scrivono gli haters”.

Ma ricordiamo cosa ha detto Jessica due mesi fa:

Jessica Pelizon, la sorella di Nikita contro Elenoire: “Sotto c’è un uomo” https://t.co/Pctc0y3Jxa #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 24, 2023

L'articolo La sorella di Nikita contro il GF: "Non ci concedono di andare, abbiamo mandato una pec e una lettera dell'avvocato"







