La sorella di Ilary Blasi segretamente incinta durante il documentario, ora ha partorito

Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi, era segretamente incinta durante le registrazioni di Unica, il documentario di Netflix girato nell’estate di quest’anno.

La donna ieri ha partorito, ma stando ai movimenti social di sua madre e della stessa Ilary, pare che il parto sia stato improvviso e in anticipo. Lo sostiene anche TgCom, vicino alla famiglia.

“Ilary Blasi è diventata di nuovo zia” – si legge sul sito – “La sorella Melory ha infatti partorito il suo secondo figlio. Un parto in anticipo sul previsto, che ha preso un po’ tutti di sprovvista”. In che senso? “La mamma, che solo al mattino aveva postato una foto posata con un buon sabato che nulla lasciava presagire, e la zia, attualmente in vacanza negli Stati Uniti”.

E ancora:

“Ilary ha ripostato quanto messo dalla sorella con la scritta “E all’improvviso arrivi tu”, scrivendo: “Non vedo l’ora di conoscerlo” con la figura di un aereo per far capire che non vede l’ora di tornare per conoscere il nipotino”, sostiene TgCom.

Per Melory Blasi si tratta del secondo figlio avuto dal compagno Tiziano Panucci. Il nome del bambino non è ancora stato svelato ma si sa che inizia con la lettera J, come la sorella Jolie, nata nel 2021.

Melory Blasi, perché si chiama così: le parole di Ilary

Ilary Blasi un paio di anni fa è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve e proprio in quell’occasione ha spiegato che nella sua famiglia tutti hanno nomi strani. Ilary, Melory, Chanel, Stella, Jolie..