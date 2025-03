La sorella di Helena rimprovera Javier: “Cosa non mi piace”

Durante una gita organizzata dal Grande Fratello per i veterani, Helena Prestes ha avuto un litigio con Shaila Gatta, attirando anche l’attenzione di Lorenzo Spolverato, che le ha rivolto attacchi. Nel frattempo, il fidanzato di Helena, Javier Martinez, è rimasto a guardare senza intervenire, suscitando critiche da parte dei suoi coinquilini che avrebbero voluto un comportamento più protettivo nei confronti della compagna. La sorella di Helena, Mariana Prestes, ha esternato le sue riserve sul comportamento di Javier durante un’apparizione a 361 Lounge, auspicando una maggiore difesa da parte sua. Ha affermato che Helena ha ripetutamente dichiarato di non essere interessata a Lorenzo, definendo la situazione di gelosia di Shaila come stancante.

In studio, Simona Tagli ha criticato severamente Javier, affermando che è il principale nemico di Helena, poiché in situazioni di conflitto tende a mantenere le distanze e a non sostenerla. Grazia Sambruna ha condiviso simili preoccupazioni, esprimendo fastidio per l’atteggiamento di Javier al ritorno dalla gita, in cui ha accusato Helena anziché sostenerla, evidenziando che, sebbene Helena sappia difendersi da sola, ci si aspettava un comportamento più solidale da parte suo.

La narrazione suggerisce che, oltre a Javier, ad Helena manca un vero alleato nel gioco, poiché, nonostante abbia amici, non ha un complice efficace come quello che rappresenta Lorenzo per Shaila, alimentando la dinamica del gruppo e il conflitto. Con un’altra figura al suo fianco, come Dayane, la situazione di Helena potrebbe essere diversa, diminuendo l’attenzione rivolta a Shaila e Lorenzo.