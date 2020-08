“Sei il migliore, ma non puoi fare tutto da solo”. Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ‘cancella’ la Juventus nel complimentarsi con il fratello per la prestazione contro il Lione nel match che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri agli ottavi di Champions League. Il cinque volte Pallone d’Oro ha realizzato una doppietta che non è bastata alla squadra di Sarri. “Tu hai fatto meglio di chiunque altro, caro fratello. Sono orgogliosa di vederti giocare e di vedere la tua dedizione, purtroppo però non puoi fare tutto da solo: è impossibile”, scrive la sorella di CR7 nel suo messaggio s Instagram abbinata a una foto del fratello in campo. “Tu sai che il calcio è così, ma devi anche pensare che hai dato il massimo e che sei ancora il migliore”.

