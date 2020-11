Stefano Bettarini come già sappiamo è stato squalificato dal Grande Fratello Vip con l’accusa di aver bestemmiato e se in un primo momento aveva accettato sportivamente la fuoriuscita, il giorno dopo ha sbottato sui social parlando di “pedina usata per alzare lo share“.

Ad intervenire – scrivendo apertamente agli autori del GF Vip – è stata Simona Bettarini, sorella di Stefano.

“Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti . Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi , in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base . Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta – come tutti – espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia,perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’ espulsione ingiusta. Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’ esagerazione mediatica”.

Stefano Bettarini, la sua verità a Verissimo?

Stefano Bettarini, considerando che non può tornare in studio al GF Vip a causa della squalifica, l’unico salotto che gli è rimasto per dire la sua è quello della Toffanin. Dalla d’Urso, infatti, non va e/o non è invitato da anni.