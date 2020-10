Adua Del Vesco ha confessato a Tommaso Zorzi – quando erano in albergo prima di entrare al Grande Fratello Vip – che Massimiliano Morra fosse omosessuale?

Quanto appena scritto è stato motivo di nomination al GF Vip, quando Zorzi ha sbugiardato la Del Vesco rivelando in diretta nazionale che gli aveva confessato che Morra fosse in realtà gay.

La storia è stata contestata dalla sorella di Adua Del Vesco che ha scritto una lettera a Barbara d’Urso.

Secondo il suo racconto sarebbe stato Zorzi a chiedere alla Del Vesco della presunta omosessualità di Morra e non il contrario.

“Sono disgustata da quello che è successo venerdì al Grande Fratello. Le persone finte simpatiche e piene di livore e cattiverie andrebbero bandite da questo gioco. Mi riferisco a Tommaso Zorzi.

Ha detto ‘Ho visto Adua in albergo e mi ha confidato che Massimiliano è gay’. La storia è ben diversa. Il signor Zorzi è andato lui da lei a dirle che sapeva che Massimiliano era omosessuale. Il discorso è proseguito. Dal suo canto mia sorella Adua ha spiegato le ragioni del loro allontanamento. Ragioni che Tommaso conosce molto bene e mi meraviglio che non le abbia dette.

Caro Tommaso quando racconti i fatti raccontali bene perché le bugie hanno le gambe corte. Non basta un abito di Armani per essere un vero signore, perché un vero signore difende le donne. Barbara, di più non posso dire o cadrei in una tela che purtroppo hanno dipinto in troppi”.