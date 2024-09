La soprano Alma Manera a San Salvatore in Lauro per la Festa di San Pio da Pietrelcina

Il 17 settembre 2024, hanno avuto inizio le celebrazioni per la Festa di San Pio da Pietrelcina presso il Santuario di San Salvatore in Lauro, situato nel centro di Roma. Le festività si protrarranno fino al 23 settembre, unendo l’arte alla spiritualità. Tra gli eventi, si è distinta l’esibizione della soprano Alma Manera, che ha cantato brani del Maestro Stelvio Cipriani tratti dall’opera musicale “Maria di Nazareth”, sotto la direzione artistica di Maria Pia Liotta.

Alma Manera ha espresso il suo profondo legame con San Pio, affermando di essere stata guidata dal Santo nel suo percorso artistico. Ha avuto il privilegio di chiudere l’ostensione di San Pio a San Giovanni Rotondo e di partecipare a eventi celebrativi sia a Pietrelcina che in altri luoghi. La sua presenza in questo contesto significativo rappresenta per lei un momento di rinnovata devozione verso il Santo, per cui ha ringraziato Don Pietro Bongiovanni.

Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro e coordinatore dei gruppi di Padre Pio nella regione Lazio, ha descritto la settimana come un’importante preparazione per la festa, attirando numerosi fedeli, non solo da Roma. Ha sottolineato il significato di questo periodo come un nuovo inizio per l’attività pastorale, che segue la pausa estiva, e come un impulso verso l’anno del Giubileo. Il Santuario avrà un ruolo cruciale in questo anno, poiché diventerà una chiesa giubilare.

Il Santuario di San Salvatore in Lauro è anche il centro di riferimento per i Gruppi di Preghiera di Padre Pio attivi nella diocesi di Roma. Questo luogo sacro non è solo un punto di raccolta per i fedeli, ma anche un importante centro di diffusione della spiritualità del Santo di Pietrelcina, custodendo preziose reliquie. Le celebrazioni per la Festa di San Pio, quindi, non sono solo un momento di festa, ma anche un’opportunità di rinnovamento spirituale per la comunità e un’occasione di avvicinamento al messaggio di Padre Pio, con l’aspettativa che il fervore dei fedeli continui a crescere nel tempo.