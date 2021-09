Da qualche mese il Wall Street Journal ha preso di mira Facebook e i suoi satelliti. Il prestigioso quotidiano ha avviato una serie chiamata “Facebook Files” con la quale punta a pubblicare documenti riservati – e invitando chi ne avesse altri a partecipare anche in forma anonima. Quello che emerge ogni volta non è lusinghiero per Facebook che è in evidente difficoltà. Secondo alcuni si tratta del momento più difficile dai tempi di Cambridge Analytica anche se oggettivamente questa volta c’è meno clamore. Volendo vedere la cosa da un punto di vista personale, si potrebbe dire che Rupert Murdoch, che fra le altre cose è il proprietario del WSJ, ha deciso di fare la guerra a Mark Zuckerberg. Ma una lettura di questo tipo non rende onore alla qualità del giornalismo del Wall Street Journal che, quali che siano i desideri del suo editore, si sta occupando di temi che ci riguardano tutti e di cui ha senso sapere di più di quel che sappiamo.

L’ultimo affondo riguarda un documento interno nel quale si parla degli effetti nocivi dal punto di vista psicologico di Instagram sugli adolescenti. Le reazioni sono state così allarmate che il numero uno di Instagram Adam Mosseri ha annunciato il rinvio di un programma chiamato “Instagram for Kids” che avrebbe dovuto consentire ai ragazzini – fra i 10 e i 12 anni – di avere degli account controllati dai genitori e con contenuti selezionati. Secondo gli avversari del mondo di Zuckerberg si tratterebbe soltanto di un modo per garantirsi un altro lucroso mercato. Ma non sono d’accordo. Intanto gli account “kids” sarebbero stati esclusi dalle inserzioni pubblicitarie. E poi questa modalità già esiste per YouTube (dal 2015) e per TikTok (dal 2020); mentre Apple e Google permettono di creare profili collegati a quelli dei genitori e supervisionati nella durata e nei contenuti. Non sono strumenti infallibili, ma qualcosa fanno, lo dico per esperienza diretta.

L’obiezione è che oggi un ragazzino preadolescente con uno smartphone in mano è tranquillamente in grado di aprirsi altri profili paralleli senza che i genitori se ne accorgano. Del resto oggi l’unico controllo che i social possono fare è questo: quando uno si registra gli chiedono quanti anni ha, quello risponde mettendo una data da 14 anni in su ed è tutto apposto. TikTok sostiene di fare controlli ulteriori utilizzando strumenti di intelligenza artificiale ma devono essere ancora molto rudimentali perché aggirarli è piuttosto facile.

Che fare? La soluzione ideale – e più semplice – sarebbe non dare uno smartphone prima dei 14 anni. Ma questo, per una serie di ragioni, non avviene. Basta andare fuori da una scuola media per rendersene conto. E del resto il limite dei 14 anni è molto generico, perché sul web c’è di tutto e anche a 14 anni qualche gradualità di accesso ai contenuti ha senso. E ugualmente, un conto sono 13 anni e un altro 10 e 11. Insomma, è un problema complicato e delicato la cui mancata soluzione investe direttamente i nostri figli, condizionando la loro crescita in modi non desiderati né desiderabili.

Questa lunga premessa serve ad introdurre quella che potrebbe essere la soluzione perfetta. L’ha proposta su Twitter Alex Stamos, ex capo della sicurezza di Facebook, oggi a capo dello Stanford Internet Observatory. La soluzione è spostare il problema dai social e dalle piattaforme agli smartphone e ai personal computer imponendo a chi li produce di prevedere un sistema con il quale l’età del minore è registrata al momento dell’acquisto e fornita anonimamente, tramite API, ad ogni applicazione; e contemporaneamente imporre alla app che hanno contenuti per under 18 di pubblicare un piano con cui spiegano come intendono filtrarli in base all’età.

Semplice? No. Ma, nota Protocol, “la cosa più scioccante d questa proposta è che non abbia già innescato una conversazione globale su come tenere i ragazzini al sicuro sui social media”.