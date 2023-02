la soluzione del cane video

Vorrebbe solo salire le scale, ma il gatto di casa lo blocca: il cane escogita una divertente soluzione che mostra la sua grande intelligenza.

Chi vive in casa con un animale domestico di sicuro non si annoierà mai. I comportamenti messi in atto dai quattro zampe sono nella maggior parte dei casi talmente sorprendenti da lasciare chi li osserva senza parole. Così è accaduto agli umani che vivono con un intelligente Pit Bull e un dispettoso e piuttosto prepotente gatto dal manto bianco con le orecchie e la coda nere. I due animali non vanno molto d’accordo, probabilmente a causa del carattere del gattino che vorrebbe controllare qualsiasi azione degli altri membri della famiglia, soprattutto del cane di casa. In un video, condiviso sul canale YouTube Funny AF e che ha per protagonisti i due quattro zampe, è possibile vedere l’ultima “missione impossibile” messa in atto dal cagnolino.

Il cane aggira il divieto del gatto di salire le scale: il divertente stratagemma utilizzato per riuscire nel suo intento (VIDEO)

Nel filmato si vede il cagnolino intento a salire le scale per raggiungere il secondo piano dell’abitazione. Arrivato agli ultimi gradini si trova però il passaggio bloccato dal gatto. Il micio infatti sta seduto, dando le spalle alla telecamera, in cima alle scale e osserva con disappunto l’altro quattro zampe.

Appare evidente sin sai primi secondi che il cane ha timore del gatto e sa che non gli permetterà di passare. Il cucciolo cerca quindi una strategia per risolvere la situazione. Per prima cosa si siede anche lui, dando le spalle al gatto e facendo finta di guardare di sotto. Attende qualche secondo e intanto controlla la reazione del gatto, che rimane vigile e lo fissa attentamente. Dopo poco, il cane sale un gradino camminando all’indietro e si risiede subito, sperando in tal modo di dare al gatto l’idea che non ha nessuna intenzione di passare.

A questo punto il cagnolino si trova seduto proprio accanto al felino. Dopo qualche secondo, il Pit Bull si volta indietro e vede il loro umano che sta filmando la scena; lancia quindi uno sguardo disperato nella speranza che questi venga in suo soccorso, ma la situazione sembra essere arrivata a un punto di stallo. Il cagnolino guarda preoccupato un’altra volta il gatto e infine prende coraggio. Raccolte tutte le sue forze il quattro zampe inizia a correre verso il padrone, ma al primo slancio il gatto lo attacca. La scena finale mostra i due animali mentre si rincorrono fino a che non escono dal campo visivo della telecamera. Il video, con la musica di Mission Impossibile come sottofondo sonoro, ha appassionato migliaia di utenti, nonché i proprietari del cane e del gatto che hanno realizzato il filmato e che hanno assistito alla scena dal vivo. (di Elisabetta Guglielmi)