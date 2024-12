La sofferenza e il dolore della perdita

Maura Paparo, ballerina e coreografa, è stata un’importante insegnante del programma “Amici di Maria De Filippi” per dieci anni, dall’inizio fino all’ottava edizione. Nel 2009, durante la prima puntata della nona edizione, annunciò di essere incinta e decise di lasciare il talent. Dopo aver sposato Alessandro Lolli, campione di apnea, nacque la loro figlia Carolina nel 2010. Paparo decise di prendersi una pausa dai ritmi frenetici della televisione per dedicarsi alla maternità.

Dopo la gravidanza, Maura affrontò una difficile battaglia contro un tumore al seno che riuscì a sconfiggere grazie a diagnosi tempestive e cure appropriate. Nelle sue dichiarazioni, sottolinea l’importanza della prevenzione e racconta come la sua esperienza sia stata, fortunatamente, positiva: “Ho avuto un cancro al seno, mi sono curata e fortunatamente è andato tutto bene”.

Oltre al suo lavoro in “Amici”, Maura ha avuto vari impegni in televisione, partecipando a programmi come “Tiramisù” nel 1988 e “Piccoli Giganti” nel 2017, oltre a lavorare dietro le quinte di show come “Italia’s Got Talent” e “Tu si que Vales”. Negli ultimi anni ha aperto la sua scuola di danza, il Centro Danza Maura Paparo, dove insegna e ricopre il ruolo di direttrice artistica.

Tuttavia, la vita di Maura non è stata priva di dolori. Nel 2022 ha subito la perdita dei genitori, avvenuta a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro. Ha descritto questo periodo come estremamente difficile, affermando che “la mancanza dei genitori è tosta, è come se mancasse un pezzo di te”. La sua vita, contrassegnata da successi professionali e sfide personali, evidenzia la resilienza e la determinazione che la caratterizzano.

Oggi, Maura continua la sua attività nella danza, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni di ballerini e affrontando la vita con coraggio, supportata dall’amore della sua famiglia e dalla passione per il suo lavoro.