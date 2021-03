Barbara d’Urso ieri sera a Live Non è la d’Urso ha avuto come ospiti Antonella Elia ed il fidanzato Pietro Delle Piane che si sono confrontati con le celeberrime cinque agguerritissime sfere.

L’amore fra Antonella e Pietro lo abbiamo conosciuto al Grande Fratello Vip dello scorso anno, ma poi è naufragato a Temptation Island per poi rifiorire nei mesi successivi. Quando però gli autori di Live Non è la d’Urso hanno raccontato in video il loro amore, tutti i riferimenti al programma di Maria De Filippi sono stati omessi, andando così ad accreditare il rumor lanciato da Dagospia che parlava di clausola imposta da Maria che vieterebbe a Barbara di poter parlare dei suoi show e delle sue storie.

Come i più hanno potuto notare, infatti, appena ieri sera Pietro Delle Piane ha fatto un‘affermazione sulla sua partecipazione a Temptation Island: “Quello è uno show, io recitavo un ruolo”. Barbara d’Urso ha cercato di stoppare il suo ospite: “Andiamo avanti, non parliamo di questo”.

Solo dopo la pubblicità la d’Urso è stata costretta a leggere in diretta una comunicazione:

Oggi, dal profilo Twitter di Amici, Maria De Filippi ha fatto sapere – tutto in capslock – che la sua società ha querelato Pietro Delle Piane. Anche se l’attenzione è ricaduta tutta sull’ultima frase, che è una stoccata diretta a Barbara d’Urso.

“LA SOCIETÀ FASCINO PGT, APPRESE LE DICHIARAZIONI RESE DAL SIG. PIETRO DELLE PIANE IN MERITO ALLA SUA PARTECIPAZIONE A “TEMPTATION ISLAND” NEL CORSO DELLA TRASMISSIONE “LIVE NON È LA D’URSO”, ANDATA IN ONDA IERI 14 MARZO 2021 E DAL SEGUENTE CONTENUTO: ” È UNO SHOW, NON È LA VITA. LÌ HO RECITATO UN RUOLO”, CONTESTA FERMAMENTE LA VERIDICITÀ DI TALE GRAVE ESTERNAZIONE CHE METTE IN DUBBIO L’AUTENTICITÀ DEL PROGRAMMA “TEMPTATION ISLAND”. LA FASCINO PGT IN FORMA QUINDI, DI AVER DATO MANDATO Al PROPRI LEGALI AL FINE DI TUTELARE L’IMMAGINE ED IL BUON NOME DELLA SOCIETÀ STESSA. LA SOCIETÀ FASCINO SI DICHIARA DISPIACIUTA NEL DOVER DARE MANDATO Al PROPRI LEGALI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR PIETRO DELLE PIANE MA LO RITIENE NECESSARIO A DIFESA DEL PROPRIO LAVORO E NEL SACROSANTO RISPETTO DEL NUMEROSO PUBBLICO CHE SEGUE IL PROGRAMMA. RIMANE LO STUPORE DI VEDERE PER L’ENNESIMA VOLTA TUTTO QUESTO ALL’INTERNO DI PROGRAMMI MEDIASET CON PER ALTRO TARDIVE PRECISAZIONI ARRIVATE SOLO DOPO AVER APPRESO DELL’IMMINENTE DENUNCIA”.