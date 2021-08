La Snickers è stata costretta a ritirata lo spot realizzato per il mercato spagnolo perché accusato di stereotipare il mondo LGBT+ ed in qualche modo promuovere il messaggio che “etero è meglio”.

Il protagonista dello spot è l’influencer spagnolo (ex Gran Hermano Vip) Aless Gibaja che con fare ammiccante ordina al barista un “succo d’arancia sexy” che contenga “vitamina A, B e C: A come Abbracci, B come Baci e C come Carezze“. Il cameriere un po’ in imbarazzo lancia un rapido sguardo ad un altro cliente e successivamente porge ad Aless Giaja uno Snickers.

Dopo un solo boccone l’influencer si “trasforma” letteralmente: da ragazzo eccentrico ed effeminato a maschile con voce roca. “Stai meglio?” gli chiede l’amico. “Meglio”, risponde l’uomo. Anche il messaggio che appare in sovra-impressione lascia poco spazio all’immaginazione: “Non sei te stesso quando sei affamato“.

El REPUGNANTE anuncio PLUMÓFOBO de Snickers. pic.twitter.com/bxtgMHh44e — Gato (@gamomena) August 4, 2021

Snickers, dopo le polemiche annuncia il ritiro dello spot: “Non si intendeva stigmatizzare o offendere”

Lo spot è stato anche commentato dalla ministra spagnola alle Pari Opportunità, Irene Montero, che ha così tuonato: “E’ vergognoso che esistano ancora aziende che continuano a perpetuare gli stereotipi e a promuovere l’omofobia. Mi chiedo chi possa aver pensato che fosse una buona idea usare l’omofobia come strategia di business”.

Snickers si è così scusata “per qualsiasi malinteso” annunciando il ritiro della campagna: