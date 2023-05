La Sirenetta: svelata la cantante che doppierà Ariel nella versione italiana

Sembra passato un secolo da quando la Disney ha annunciato l’arrivo del live action de La Sirenetta, che ha scatenato l’immancabile polemica per la scelta dell’attrice che avrebbe interpretato Ariel, fisicamente lontanissima da come l’aveva disegnata Walt Disney nel celebre cartone animato.

Ora è finalmente tutto pronto e dal prossimo 24 maggio il film arriverà nelle sale italiane. Se nella versione originale Ariel parla e canta con la voce di Halle Bailey, in quella italiana sono state ingaggiate due ragazze per la realizzazione del personaggio. Sara Labidi sarà la doppiatrice dei dialoghi, mentre la cantante Yana_C interpreterà tutte le canzoni.

Sara Labidi fa la doppiatrice fin dalla sua tenera età e il personaggio che le ha dato la popolarità è senza dubbio Aria Stark de Il Trono Di Spade; mentre Yana_C è una cantante da tempo in circolazione ma decisamente poco conosciuta al grande pubblico. Fra le sue ospitate più recenti quella a Propaganda Live su La7.



Un fun fact? La doppiatrice Simona Patitucci – che ha doppiato Ariel nel classico d’animazione – è stata nuovamente arruolata da Disney ma questa volta per la voce di Ursula. Fra i doppiatori annunciati anche Mahmood che darà la voce a Sebastian, il granchio. Non è chiaro ancora però se Mahmood canterà Baciala e In Fondo al Mar, oppure se anche per il ruolo di Sebastian sono state arruolate due persone.