La Sirenetta live action, Disney annuncia la data di uscita in streaming

La Sirenetta sta per fare il suo arrivo su Disney Plus: l’azienda ha annunciato che a partire dal 6 settembre gli spettatori potranno immergersi nello streaming del remake live-action di questo classico. Il film, originariamente proiettato nelle sale a maggio, vanta un cast di prim’ordine con Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Jonah Hauer-King nei panni del Principe Eric, Melissa McCarthy nella parte di Ursula, e Javier Bardem nell’interpretazione di Re Tritone. Questa nuova versione rivisita la fiaba intramontabile presentata per la prima volta nel film d’animazione Disney del 1989, seguendo ancora una volta le avventure di Ariel mentre scambia la sua voce per la capacità di camminare sulla terraferma. La Sirenetta si unirà alla crescente collezione di film su Disney Plus che hanno debuttato nei cinema prima di approdare sul servizio di streaming. Tra gli ultimi arrivi ci sono Guardiani della Galassia Vol. 3, sbarcato su Disney Plus il 2 agosto, insieme a Avatar: La via dell’acqua e al remake live-action Peter Pan & Wendy, giunti sul servizio nel corso di quest’anno.