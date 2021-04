La Sirenetta nuoterà in mari italiani, è ufficiale.

Il nuovo live action della Disney sarà diretto da Rob Marshall (regista di film di grande successo come “Chicago”, “Memorie di una geisha”, “Nine”, “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mondo”, “Into the woods” e “Il ritorno di Mary Poppins”) e molte scene saranno girate in Italia, più precisamente a Santa Teresa di Gallura in Sardegna.

Il comune in provincia di Sassari ospiterà nei prossimi mesi oltre 350 persone fra attori e membri dello staff, come scritto da La Nuova Sardegna.

“Da qualche giorno, nel nord Sardegna, si registrano movimenti un po’ sospetti. È la macchina della produzione cinematografica che si sta mettendo in moto. A Santa Teresa, per esempio, si starebbero svolgendo alcuni sopralluoghi dedicati allo studio delle location più adatte. La base, sia logistica che delle riprese, sarebbe infatti proprio la zona di Santa Teresa di Gallura, con il suo mare e le sue spettacolari ambientazioni naturali. [….] Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, altre scene della Sirenetta saranno girate pure lungo la costa che dalla punta della Sardegna scende giù verso Castelsardo. E non è da escludere che qualche ciak si terrà anche nel territorio di Golfo Aranci che, a dir la verità, una sirenetta ce l’ha già: è la statua meccanica di bronzo che, dal 2013, entra ed esce dall’acqua cantando”.

E ancora:

“[….] il set sarà allestito dai primi di giugno ai primi di luglio, naturalmente nel rispetto di tutti i protocolli sanitari. In Gallura, per quel periodo, sono attese circa 350 persone, tra attori, membri dello staff e comparse”.

Fabrizio Scolafurru, assessore del turismo, ha così commentato:

“La ricaduta diretta sul territorio vale settecento persone della produzione per tre mesi. Inoltre bisogna considerare l’indotto. E lo spot mondiale della bellezza del nostro territorio per il quale il Comune non spenderà un euro. La produzione non ci ha chiesto nulla, solo collaborazione a livello burocratico. Siamo pronti”.

E dopo Lady Gaga arriva in Italia anche Halle Bailey. Meraviglia.