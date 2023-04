La Sirenetta, il film live action modifica le canzoni per il consenso di Ariel

Alan Menken, compositore della musica per il film originale de “La Sirenetta” ha rivelato in una recente intervista a Vanity Fair America di aver modificato il testo delle canzoni nel live action a causa del messaggio negativo contenute nei brani: “Ci sono alcuni ritocchi al testo di Baciala perché le persone sono diventate molto sensibili all’idea che il principe Eric possa imporsi in qualche modo su Ariel”. Nella scena della canzone “Baciala”, il principe Eric è incoraggiato a baciare Ariel”, intepretata da Halle Bailey, che in questo momento del film non ha più voce.

Il compositore poi ha aggiunto: “Abbiamo corretto anche qualche verso di Triste anima sola che potrebbe indurre in qualche modo le ragazzine a pensare di non dover parlare a sproposito. Anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per farla rinunciare alla propria voce”.

“Baciala” e “Triste anima sola” sono state scritte tra il 1987 e il 1989 per la colonna sonora originale del film d’animazione “La Sirenetta”. L’uscita del film live action firmato Disney è prevista per il 24 maggio di quest’anno.