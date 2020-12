Il cast de La Sirenetta è stato finalmente annunciato!

Il progetto del Live Action della Disney è andato un po’ a rilento (a causa del Covid), ma dopo la conferma di Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Disney ha svelato tutti gli altri: Daveed Diggs è Sebastian, Javier Bardem è Tritone, Jacob Tremblay è Flounder, Melissa McCarthy è Ursula, Jonah Hauer-King è il Principe Eric e Awkwafina è Scuttle.

Meet the cast of Disney’s The Little Mermaid, starring Halle Bailey, Jonah Hauer-King, @Awkwafina , @DaveedDiggs , @JacobTremblay , @MelissaMcCarthy & Javier Bardem. Directed by Rob Marshall, featuring music from the animated original & new music by @AlMenken & @Lin_Manuel Miranda. pic.twitter.com/lXp0p2mVrE

“Sì, l’autore originale de La Sirenetta era danese. Ariel… è una sirena, vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può persino nuotare fin dove le pare (anche se questo spesso sconvolge il re Tritone). Ma per rimanere sull’argomento, diciamo che Ariel è danese, le sirene danesi possono essere nere perché le persone danesi possono essere nere.

Ariel può sbucare in superficie in qualunque momento per chiacchierare in compagnia dell’amico gabbiano Scuttle e del granchio giamaicano Sebastian (scusa, Flounder!). I neri danesi, e quindi anche gli abitanti del mare, possono geneticamente (!!!) avere i capelli rossi. Ma, spoiler alert – ed è la questione principale – il personaggio di Ariel è frutto di finzione. E se dopo tutto quello che è stato detto e fatto non riesci ancora a superare l’idea che scegliere l’incredibile, sensazionale e talentuosa Halle Bailey sia stato il risultato di un’ottima intuizione al casting perché “non è come quella del cartone”… ho una notizia per te, riguardo a te.”