La sindrome di Treacher Collins: la storia dell’attore Giovanni Bagnasco e la sua lotta contro la deformità facciale

Giovanni Bagnasco, giovane attore affetto dalla sindrome di Treacher Collins, ha condiviso la sua esperienza sul proprio aspetto fisico e come sia arrivato a fare pace con esso. Questa sindrome genetica rara causa malformazioni del volto e problemi di udito. In una recente intervista, Bagnasco ha affermato di non esser mai stato vittima di bullismo, ma di aver spesso percepito sguardi ambigui e giudicanti. Oggi, a 25 anni, recita nella serie ‘L’arte della gioia’ e si sente un ragazzo come tanti, in grado di identificarsi anche nel personaggio di Ippolito, un “mostro” della storia.

Nato a Chianciano Terme e giardiniere di professione, Bagnasco ha intrapreso il mondo del cinema solo dopo alcune esperienze nel campo musicale e provini che lo hanno portato a lavorare con Valeria Golino. Durante il processo di selezione per il suo attuale ruolo, Golino lo ha incoraggiato, chiarendo che il suo personaggio era solo una persona isolata, permettendo così a Bagnasco di esprimere le proprie emozioni.

Nel corso della sua vita, ha affrontato il rifiuto e le difficoltà legate alla sua sindrome, ma ha trovato forza nella scrittura e nella creatività. Bagnasco sottolinea l’importanza di riconoscere e valorizzare la bellezza interiore, affermando che tutti possono trovare il proprio valore. La sindrome di Treacher Collins colpisce circa 1 persona ogni 10-50 mila, manifestandosi con anomalie facciali e uditive. Infine, Bagnasco ha riflettuto su come la società e i media influenzino l’autopercezione, evidenziando che la vera bellezza risiede nel modo in cui ci vediamo e accettiamo.