La sindaca Nargi: verso un futuro migliore per Avellino

Laura Nargi, sindaca di Avellino, ha scritto una lettera alla comunità, esprimendo forti emozioni e gratitudine. In questo momento significativo per la città, ha sottolineato che non si tratta di un addio, ma di un nuovo inizio.

Nella sua comunicazione, Nargi ha riflettuto sul suo percorso amministrativo, ringraziando chi l’ha sostenuta. Ha evidenziato l’importanza della coesione all’interno del consiglio comunale, sottolineando il lavoro fatto per migliorare le condizioni della comunità avellinese.

La sindaca ha parlato anche delle difficoltà affrontate, ribadendo l’impegno a portare avanti opere significative, tra cui il rifacimento delle strade e la riqualificazione di aree strategiche come il mercato bisettimanale. Ha espresso la volontà di continuare a lavorare per il bene della città, evidenziando progetti per ampliare le risorse disponibili attraverso fondi europei e statali.

Inoltre, ha voluto ringraziare i cittadini per il loro continuo supporto, ricordando come ogni giudizio e commento ricevuto abbia contribuito alla sua crescita e alle sue decisioni. Ha espresso il desiderio di proseguire con passione e responsabilità nel suo ruolo, convinta che l’impegno collettivo possa portare Avellino verso un futuro migliore.

Nargi ha infine concluso la lettera con una nota di affetto per la sua città, rimarcando l’onore di essere stata alla sua guida e promettendo di continuare a lavorare affinchè Avellino possa prosperare.