La simbologia dei colori degli idranti e il loro ruolo nella prevenzione incendi

Gli idranti antincendio non sono tutti rossi. La colorazione di questi dispositivi varia notevolmente in base alle preferenze locali e alle normative di varie agenzie nazionali come l’American Water Works Association (AWWA), l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) e la National Fire Protection Association (NFPA).

Esistono principalmente tre tipi di idranti: pubblici, privati e per cortili. Quelli pubblici sono collegati alle reti idriche pubbliche e la loro colorazione segue le raccomandazioni della NFPA 291 per il test del flusso e la marcatura degli idranti. I colori del cappuccio e della sommità indicano la capacità di flusso:

Classe AA – Blu chiaro: capacità >1500 gpm

Classe A – Verde: capacità 1000-1499 gpm

Classe B – Arancione: capacità 500-999 gpm

Classe C – Rosso: capacità

Si consiglia inoltre che il corpo degli idranti sia verniciato in giallo cromo riflettente per una rapida identificazione. Gli idranti pubblici devono essere ispezionati annualmente e sottoposti a test di flusso completo ogni cinque anni per verificare la loro capacità e classificazione.

Gli idranti privati, invece, sono solitamente rossi. Questi idranti sono collegati a reti idriche private ma possono essere alimentati sia da fonti private che pubbliche. La NFPA 291 raccomanda che gli idranti accessibili su strade pubbliche siano verniciati di rosso uniforme. Questi idranti devono soddisfare un flusso minimo di 500 gpm a 20 psi e devono essere ispezionati, testati e manutenuti annualmente con un test di flusso completo ogni cinque anni, come indicato dalla NFPA 25.

Infine, ci sono gli idranti per cortili, che non sono destinati a supportare le operazioni antincendio. Questi idranti si trovano su reti idriche private e sono utilizzati per spostare l’acqua da un punto all’altro. Non hanno requisiti specifici per il flusso, il colore o la manutenzione, e la loro colorazione può variare notevolmente, spesso confondendo con colori fuorvianti.

A proposito: sapete che i pompieri per spegnere gli incendi usano acqua bagnata? E per quale motivo i dalmata sono i cani dei pompieri?