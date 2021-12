Jovanotti ha realizzato la sigla per la serie televisiva, diretta da Gabriele Muccino, intitolata ‘A casa tutti bene’.

Jovanotti firma la sigla di A casa tutti bene, nuova serie televisiva, diretta da Gabriele Muccino. Non è la prima volta che Lorenzo Cherubini si occupa della canzone introduttiva di uno show pensato per il piccolo schermo: l’artista, infatti, nel 1989, scrisse Asso, brano iniziale del telefilm Classe di ferro, che andò in onda su Italia 1.

Jovanotti ha realizzato la canzone che aprirà ciascuna puntata di A casa tutti bene, nuova serie televisiva, diretta da Gabriele Muccino. Lorenzo Cherubini è molto contento di aver preso parte musicalmente al progetto. Ecco le sue parole in merito, riportate da Ansa.it:

“Qualche mese fa mi ha mandato alcune immagini della serie appena girate e mi ha raccontato cosa aveva in mente […] Mi sono messo subito al lavoro soprattutto sulle parole, prima ancora di avere una musica e una melodia […] Gli ho detto che non avrei cercato una canzone pop ma un’atmosfera fatta di suoni e immagini e lui mi ha dato carta bianca“.

Qualche curiosità sulla serie

La serie, A casa tutti bene, diretta da Gabriele Muccino, andrà in onda su Sky Serie, a partire dal 20 dicembre 2021. Lo show televisivo funge da reboot del film omonimo, diretto dallo stesso regista, che – nel 2018 – fu un grande successo al botteghino italiano.

La serie si compone di otto episodi diretti da Muccino e scritti da quest’ultimo insieme ad Andrea Nobiel, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Barbara Petronio.