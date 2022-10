la sigla cantata dagli Elio e le Storie Tese

Boris 4 sbarca su Disney+: cambia il testo della sigla della serie cult, firmata ancora da Elio e le Storie Tese.

A volte ritornano. Chi pensava che l’epopea di Boris fosse terminata nel 2011 con il celebre film, si sbagliava di grosso. Le avventure di René Ferretti e della sua sgangherata troupe televisiva continuano infatti con una quarta stagione richiesta a grande voce da tantissimi fan. Perché Boris non è stata solo la prima produzione originale italiana di un canale satellitario, ma è stata anche una delle poche a diventare davvero cult, con i suoi personaggi, le sue citazioni e anche con la sua sigla, firmata da Elio e le Storie Tese e confermata anche in questa quarta stagione.

Boris 4: la sigla degli Elio e le Storie Tese

Tutti i fan di Boris conosceranno a memoria la sigla che ha accompagnato l’introduzione di tutte le puntate delle prime tre stagioni della serie televisiva. Una sigla memorabile scritta e cantata dagli Elio e le Storie Tese, basata sul loro brano Effetto Memoria (da Studentessi del 2008), rivisitata per l’occasione con un nuovo testo inerente alla soap girata nella serie, Gli occhi del cuore.

Non essendoci più al centro della vicenda la celeberrima soap, diventata un cult al pari della serie, anche la sigla è cambiata. Non musicalmente, ma nel testo, che ancora una volta si adegua alla trama: “Canterò una storia nuova con i personaggi nella norma, me l’ha detto l’algoritmo della nuova piattaforma. Una trama articolata, e se la scena è complicata non lo famo ma lo dimo“.

La trama di Boris 4

Questa quarta stagione di Boris, con un cast confermato anche a distanza di oltre dieci anni dall’ultima stagione, non avrà più Gli occhi del cuore come protagonista delle vicende della troupe di René Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino. Stavolta il regista che fa tutto “a ca**o di cane” si troverà infatti a dover produrre una serie televisiva, e di grande importanza: Vita di Gesù. Riuscirà nell’impresa di mettere in piedi qualcosa di accettabile?

Di seguito il trailer: