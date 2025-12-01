8.3 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Tecnologia

La SIAE superata da intelligenza artificiale e blockchain in Italia

Da stranotizie
La SIAE, l’ente che tutela i diritti degli autori, è stata superata da due forze tecnologiche: l’intelligenza artificiale e la blockchain. La musica generata in autonomia e la certificazione decentralizzata hanno disintegrato il modello delle società di gestione collettiva. La SIAE, che ha garantito per decenni un sistema di tutela fondamentale per gli autori, sta crollando sotto il peso di queste due forze.

L’intelligenza artificiale consente di generare musica personalizzata e libera da diritti, senza la necessità di pagamenti, licenze o abbonamenti. Questo scenario si sta già verificando, con locali italiani che possono produrre la loro colonna sonora a costo zero. Il secondo colpo è ancora più radicale: la blockchain consente di certificare la data di creazione di un’opera in modo immutabile e decentralizzato, rendendo obsoleta l’intermediazione delle società di gestione collettiva.

La capacità di creare musica originale con l’AI e di proteggerla autonomamente con la blockchain rende il vecchio sistema superato. Questo scenario apre domande enormi sul valore del lavoro creativo, sulla sostenibilità economica degli artisti e sul ruolo futuro delle istituzioni culturali. Il mondo non tornerà indietro, l’industria dell’intermediazione dei diritti sta vivendo il suo tramonto e il futuro del diritto d’autore ha già cambiato forma.

