La showgirl ha detto ‘stop’

La relazione tra Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato, Angelo Galvano, sembra sia giunta al termine. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, la decisione di interrompere la relazione è stata presa dalla stessa Belen, che ha vissuto un’altra delusione amorosa. Nonostante la loro storia sia durata solo alcuni mesi, molti avevano già ipotizzato che la coppia potesse convivere nel nuovo appartamento della showgirl. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa.

La notizia della rottura è emersa in modo piuttosto emblematico: Angelo è stato fotografato mentre aspettava invano sotto casa di Belen il giorno del suo compleanno, senza ricevere alcuna risposta dalla showgirl. Mentre Belen festeggiava circondata da amici e familiari, Angelo era rimasto solo in parcheggio. Le immagini pubblicate non mostrano la presenza di Galvano tra quelle della festa, suggerendo così che la situazione tra i due fosse già compromessa. I paparazzi hanno notato che Angelo si presentava in scooter per giorni consecutivi senza alcun risultato.

Inoltre, si è visto Angelo incontrare una comune amica, Matilde Bruzzone, che ha salutato frettolosamente senza approfondire la conversazione. Questo ha portato il ragazzo a ripartire apparentemente abbattuto. Già nei giorni precedenti, c’erano segnali che accennavano a una crisi: un settimanale aveva immortalato l’ex marito di Belen, Stefano De Martino, mentre la aiutava a traslocare. Questo suscita interrogativi sul fatto che, se avesse avuto un nuovo compagno, avesse potuto avvalersi del suo aiuto anziché contattare l’ex.

La situazione di Belen continua a essere complessa, con la domanda che aleggia: riuscirà mai a trovare il vero amore? Le esperienze passate sembrano ripetersi, e la showgirl non sembra aver trovato ancora il suo “principe azzurro”. Una storia d’amore che prometteva bene si è ormai trasformata nell’ennesima parentesi chiusa nel suo percorso sentimentale.