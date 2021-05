Volto di Ciao Darwin (è stata Madre Natura), ma anche prezzemolina del gossip (Andrea Damante è un suo ex fidanzato) e presenza fissa nel cast di Avanti un Altro (dove interpreta la Bonas), ora – la showgirl denunciata per un milione di euro dal magnate del petrolio Hormoz Vasfi con l’accusa di aver “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”, ha puntato Ballando con le Stelle.

Il suo nome è Sara Croce, ormai nota ai più, ed intervistata da SuperGuidaTv ha dichiarato: “Vorrei partecipare a ‘Ballando con le Stelle’ perché è un programma che ho sempre seguito assieme ai miei nonni. Sarebbe un’occasione per imparare a ballare visto che sono negata“.

Ballando con le Stelle, un’esperienza che gioverebbe a Sara Croce

Un’esperienza televisiva che sicuramente ripulirebbe l’immagine della Croce, sporcata dalle insinuazioni del magnate del petrolio. Proprio in merito ad Hormoz Vasfi, la showgirl, spiegando la sua versione dei fatti, ha dichiarato:

“Per New York partimmo con altri amici. In quei giorni io ero indisposta e non potevo assecondarlo, lui mi trattò malissimo. Arrivò a gettare dalla finestra alcune mie cose, rischiando di colpire qualcuno dal 48° piano a Manhattan. Anticipai il rientro e me ne tornai in Italia da sola. Ci lasciammo, lui bloccò il mio contatto sul cellulare. Però mi seccava chiudere così la storia, quindi più avanti lo ricontattai da un altro cellulare per chiarirci e lui tornò un uomo attento e premuroso. Io non pubblicavo le nostre foto un po’ perché non mi sentivo sicura e un po’ perché non volevo che mio padre lo sapesse. Ora sono molto agitata, mi sento spiata, non sono più tranquilla. Ho la sensazione che qualcuno mi controlli. Da qualche mese ho iniziato un percorso per farmi aiutare. Cosa mi piaceva di Vasfi? Mi portava in palmo di mano, mi apriva la porta, si alzava quando entravo della stanza. È un uomo affascinante, parla cinque lingue, fa discorsi interessanti. Ma poi si è rivelato orrendo”.

Milly Carlucci l’arruolerà?