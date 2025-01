La Shoah: “Ridotta a una Frase nei Libri di Storia”

Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e senatrice a vita, ha espresso pessimismo riguardo il futuro della memoria della Shoah. In un’intervista, ha affermato che, una volta scomparsi gli ultimi superstiti e la generazione dei loro figli e nipoti, l’Olocausto sarà ridotto a una mera frase nei libri di storia. Segre, ora 94enne, teme che la storia potrebbe essere riscritta, simile a quanto descritto nel romanzo “1984” di George Orwell, con generazioni future che conosceranno solo ciò che il governo vorrà far sapere. Le sue dichiarazioni arrivano in un periodo in cui affronta continui attacchi sui social media, in prossimità del Giorno della Memoria del 27 gennaio.

Durante questo periodo, diverse sale cinematografiche hanno programmato la proiezione del documentario “Liliana”, diretto da Ruggero Gabbai, che racconta la vita della senatrice. Tuttavia, Segre ha deciso di non partecipare a eventi legati alla Giornata della Memoria, stanca delle offese ricevute di recente. Nata a Milano nel 1930 in una famiglia ebraica, fu deportata ad Auschwitz nel 1944 all’età di 13 anni. Unica superstite della sua famiglia, fu liberata nel 1945 e, dopo anni di silenzio, ha iniziato a condividere la sua storia pubblicamente negli anni ’90, diventando un simbolo importante della memoria storica e della lotta contro l’odio. Nel 2018, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha conferito la carica di senatrice a vita per il suo impegno civile.