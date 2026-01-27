La Shoah, memoria di Edith Bruck

La paura dei suicidi di ragazzi e bambini e la preoccupazione che la sorella maggiore li seguisse sono solo alcuni degli orrori che Edith Bruck ha vissuto nei campi di concentramento. I ricordi di questi eventi continuano a riaffiorare nella sua memoria e a scuotere le coscienze. Edith Bruck, scrittrice e poetessa, è stata deportata all’età di 13 anni in diversi campi nazisti, tra cui Auschwitz, Kaufering, Landsberg, Dachau, Christianstadt e Bergen-Belsen, dove è stata liberata un anno dopo, nell’aprile. Nei campi, ha perso la madre e un’amica cara. La sua storia sarà raccontata in un’intervista che andrà in onda su Rai 1, in occasione della Giornata della Memoria, durante il programma UnoMattina.