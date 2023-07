La Sheeva: chi è la queen protagonista di Drag Race Italia 3

La Sheeva è una delle protagoniste della terza stagione di Drag Race Italia che tornerà su Paramount+ dal prossimo 18 settembre.

Il nome di La Sheeva è trapelato su Reddit – insieme a quello di tutte le altre – qualche settimana fa in occasione dell’inizio delle registrazioni dello show. Da quella data i profili social della drag sono fermi e questo fa dedurre che sia effettivamente all’interno della Race, anche se ovviamente la produzione non ha confermato l’indiscrezione. L’annuncio del cast ufficiale arriverà presumibilmente a fine agosto.

“Sheeva” è riferito alla Dea indiana ma con l’articolo femminile davanti viene letto “lasciva”, ovvero una donna incline alla sensualità.

“Sono nata artisticamente più di dieci anni fa per gioco, per una scommessa che persi e dovetti pagare pegno trasformandomi per una sera in drag. La cosa mi piacque e da lì cominciò tutto”.

La Sheeva viene dal Muccassassina come le sue predecessori Nehellenia, La Diamond, La Petite Noire, Obama, Farida Kant e Le Riche.

La Sheeva a Drag Race Italia 3, il presunto cast ufficiale

A Melissa Bianchini si aggiungerebbero Atomika (out of drag fidanzato con Divinity della prima stagione), la sarda Aurora Lightning, la napoletana Sypario e le siciliane Sissy Lea e Leila Yarn. Dall’universo del Muccassassina (che lo scorso anno ha trionfato fra La Diamond, Nehellenia, La Petite Noire e Obama), arriverebbero Lina Galore, La Sheeva e Silvana Della Magliana. Dal Red di Bologna spazio per Morgana Cosmica, mentre da Milano arriverebbe solo La Prada. Chiudono il cast Amy Krania (già la amo per il nome che ha scelto) e la prima albanaese a partecipare al franchise, ovvero Vezirja.