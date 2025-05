La Sfida Impossibile e Straordinaria

La premier, Giorgia Meloni, ha condiviso un messaggio video sui suoi profili social in occasione della Festa della Mamma, che si celebra domenica 11 maggio 2025. Nel messaggio, sottolinea come essere madre rappresenti “la sfida più impegnativa e straordinaria”. Meloni elogia il ruolo delle madri, affermando che “senza di loro, nulla esisterebbe”. Essendo lei stessa mamma di Ginevra, esprime gratitudine per le madri, definendole monumenti all’amore, alla dedizione e all’organizzazione. Riconosce le difficoltà nel bilanciare lavoro e vita familiare, affermando che, nonostante le sfide, le madri dimostrano una forza sorprendente.

Il suo messaggio termina con un sentito “grazie” a tutte le mamme e un augurio di buona Festa della Mamma. Messaggi simili sono giunti anche da altri esponenti politici, come il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha evidenziato il ruolo insostituibile delle madri nella società, esprimendo gratitudine sia per sua madre che per sua suocera. Anche Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha inviato auguri a chi dona amore incondizionato ai propri figli. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione, ha unito i suoi auguri a quelli degli altri.

In un contesto più ampio, Giuseppe Conte ha richiamato l’attenzione sul dramma di Gaza, condividendo le parole di una madre palestinese che esprime la sua gratitudine per la vita dei suoi figli, nonostante le difficoltà e la mancanza di infanzia. Conclude con un invito a ricordare i bambini martiri che non hanno mai potuto celebrare la Festa della Mamma.

