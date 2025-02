La sfida è farlo diventare parte di un sistema che funzioni

Il Presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, ha discusso dell’importanza del Ponte sullo Stretto di Messina durante l’evento “Crea-Mi”. Ha sottolineato che questa infrastruttura non solo rappresenta un’opportunità pratica, ma anche un simbolo di dialogo e connessione tra culture. Tuttavia, ha avvertito che il rischio è che il ponte diventi una “cattedrale nel deserto” se non integrato in un sistema infrastrutturale più ampio. Mauriello ha evidenziato la necessità di interventi su strade, ferrovie e servizi essenziali, altrimenti si rischia di migliorare solo il tratto sullo Stretto senza risolvere le criticità nelle aree circostanti.

In linea con le proposte di Meritocrazia, ha richiesto la creazione di un tavolo tecnico permanente tra il Governo e la Regione Sicilia per garantire opere complementari e un utilizzo efficiente delle risorse. L’ingegnere Salvatore Napolitano, presente al dibattito, ha confermato l’importanza strategica del ponte per il sistema logistico europeo, sostenendo che potrebbe trasformare il Mezzogiorno in un hub logistico, culturale ed energetico, rilanciando la vocazione marittima dell’Italia nel Mediterraneo.

Mauriello ha anche sollecitato attenzione sui cambiamenti geopolitici globali, sottolineando che il Mediterraneo è cruciale per la sicurezza delle rotte commerciali e la stabilità regionale. Ha concluso evidenziando la necessità di una governance efficace per proteggere gli interessi strategici dell’Italia e sfruttare strumenti come le Zone Economiche Speciali e il Piano Mattei per l’Africa.