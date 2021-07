OnlyFans è una piattaforma in cui tutti possono caricare video e foto rendendoli disponibili al pubblico dietro il pagamento di un abbonamento mensile: ci sono vip e celebrità di ogni ordine e grandezza, ma il sito è noto soprattutto per i contenuti pornografici e per aver in qualche modo permesso a chiunque di guadagnare gestendo personalmente il tono dei contenuti e i ricavi, in qualche modo rivoluzionando molti rapporti di forza nel mondo del porno.

Secondo un report di Bloomberg, OnlyFans sarebbe pronto a capitalizzare il momento positivo, ma vorrebbe farlo cercando di staccarsi sempre di più dai contenuti che l’hanno reso un solido investimento. Cioè appunto la pornografia. Già ora, i contenuti per adulti sono il grande (non) segreto della piattaforma, ma adesso nei piani dell’azienda ci sarebbe l’idea di riqualificarsi come spazio in cui fan e celebrità possono incontrarsi, ma non si prospetta una transizione facile.

Non è facile trovare statistiche su OnlyFans: la percentuale trattenuta da ogni abbonamento è del 20%, i creatori di contenuti sono più di milione e circa 130 milioni gli utenti registrati. Il guadagno medio per chi decide di condividere foto e video è di circa 180 dollari, con l’1% degli account più famosi che raccolgono il 33% dei soldi spesi negli abbonamenti. Sempre secondo Bloomberg, l’ammontare delle transazioni su OnlyFans ha toccato i 2 miliardi di dollari nel 2020, pari a un guadagno di circa 400 milioni di dollari.

Durante la pandemia, l’uso di OnlyFans è aumentato tantissimo (come quello di molti altri siti), perché oltre alla pornografia può essere utilizzato per condividere lezioni di fitness, cucina e altri contenuti: tra le celebrità che lo utilizzano ci sono il pugile Floyd Mayweather e la rapper Cardi B e altri personaggi dello stardom statunitense. Dopo aver aperto il suo account, l’attrice e cantante Bella Thorne ha guadagnato un milione di euro in appena 24 ore.

La strategia di OnlyFans per iniziare uno spostamento verso contenuti meno pornografici sembrerebbe non riguardare il divieto di questo genere di contenuti, quanto lo stringere accordi con sportivi, cantanti, influencer perché si iscrivano alla piattaforma, attirando di conseguenza il loro pubblico. Tuttavia, è molto probabile che ci siano molti investitori esitanti e poco desiderosi di venire associati al sito.

Al momento, la startup sta valutando il da farsi con alcuni consulenti, ma al di là dell’impatto che le sue decisioni potrebbero avere su centinaia di persone, il fatto che possa sopravvivere senza di loro è tutto da dimostrare: basta vedere che cos’è successo a Tumblr quando ha deciso di mettere al bando i contenuti troppo piccanti.