La sfida dell’intelligenza artificiale cinese ai colossi americani

Nel settore dell’intelligenza artificiale, i competitor cinesi, in particolare DeepSeek, stanno guadagnando terreno rispetto alle grandi aziende americane come OpenAI. DeepSeek, sviluppata in Cina, ha rapidamente raggiunto il primo posto nei download su iPhone in vari paesi, secondo Bloomberg. Le polemiche sulle AI americane, come l’uso di dati non autorizzati e la mancanza di trasparenza, hanno creato un’opportunità per DeepSeek, che si distingue per il suo approccio trasparente e accessibile.

Uno degli aspetti innovativi di DeepSeek è la sua leggerezza, che le consente di funzionare su laptop standard, rendendo l’intelligenza artificiale accessibile a un pubblico più ampio. Inoltre, essendo open source, permette agli utenti di personalizzarla secondo le proprie necessità, stimolando l’innovazione e la partecipazione della community. Un’altra caratteristica distintiva è la capacità di mostrare il processo decisionale prima di fornire una risposta, aumentando la trasparenza e consolidando la fiducia degli utenti.

DeepSeek ha dimostrato la sua efficienza superando modelli come GPT-4 in test benchmark. Non si distingue solo per le prestazioni tecniche, ma anche per l’impatto economico, con costi e requisiti energetici inferiori rispetto ai modelli concorrenti. Questo ha attirato utenti e investitori, rendendola l’app di intelligenza artificiale più scaricata in paesi come Canada, Cina, Stati Uniti e Regno Unito, con oltre 1,6 milioni di download entro il 25 gennaio. Il suo successo si riflette anche nei mercati finanziari, con le aziende associate che hanno registrato significativi rialzi in borsa, mostrando un forte interesse per questa nuova tecnologia.