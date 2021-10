C’è un equivoco piuttosto comune quando, nei Paesi più sviluppati, si parla di sostenibilità: quello di considerarlo un tema ambientale. Meglio: quello di considerarlo un tema esclusivamente ambientale. Lo stato di relativo benessere della popolazione (reale o apparente che sia, beninteso) fa passare in secondo piano la sostenibilità sociale e le condizioni di vita generali fanno guardare addirittura con sospetto al tema della sostenibilità economica. Ed ecco quindi che, nella percezione comune, in Paesi come l’Italia affrontare la questione della sostenibilità si riduce ad affrontare la questione ambientale.

Questione chiave, ma che per essere affrontata e risolta non può prescindere dai fattori economici e sociali che determinano quelle condizioni di vita che, nella definizione del concetto di sostenibilità declinata dalle Nazioni unite, devono essere migliorate nel rispetto delle generazioni successive.

I 17 obiettivi di Agenda 2030 non sono seminati a caso, come non è un caso se il primo obiettivo sia la lotta alla povertà, il secondo parli di sconfiggere la fame, il terzo riguardi la sfida per la salute, il quarto l’istruzione di qualità e così via sino al settimo, dedicato all’energia pulita e funzionale al lavoro dignitoso (ottavo obiettivo) ed alla crescita industriale (nono obiettivo). Un ordine che non è di importanza, ma che guarda ad un vero e proprio rapporto di consequenzialità tra i diversi obiettivi di sviluppo sostenibile.

Non ci si preoccuperà dell’istruzione di qualità se si è afflitti dalle malattie (il COVID-19 in questi anni ce lo sta ricordando con una certa veemenza), non si avrà la forza di curare le malattie se si muore di fame, e non si avrà la capacità di sconfiggere la fame se non si disporrà delle risorse per farlo.

Ecco perché chi ha lavorato allo sviluppo degli obiettivi di Agenda 2030 ha posto la sfida per il clima al tredicesimo posto. Non perché sia meno importante delle altre, ma perché per poterla vincere è importante aver raccolto le 12 che la precedono. Come dire che difficilmente ci si preoccuperà del clima se non si avrà la cultura per farlo, o le risorse per mantenersi in salute. Ma – ciclicamente – solo vincendo la sfida del clima si potrà essere in salute.

E quella stessa sfida, quella del clima e dell’ambiente, ci ricorda che l’obiettivo non è solo quello di perseguire i nostri bisogni, ma di farlo – quali che siano – consentendo lo stesso a chi verrà dopo di noi.

È in questa dimensione di intergenerazionalità, infatti, che l’ambiente diventa centrale. È facile migliorare le proprie condizioni di vita a discapito di chi verrà, più difficile è farlo garantendo ai nostri figli di poter fare altrettanto. Insomma: sostenibilità vuol dire migliorare il presente senza ipotecare il futuro, e l’ipoteca è rappresentata da quelle risorse naturali che l’ambiente ci mette a disposizione. L’Earth Overshoot Day ci ricorda come ogni anno consumiamo parte delle risorse dell’anno successivo. Alla fine del secolo scorso il punto di non ritorno era posizionato nell’ultimo quadrimestre dell’anno, nel 2021 è caduto a fine luglio. Se guardiamo a questa indicazione in ottica generazionale ciò vuol dire che chi oggi ha 50 anni sta vivendo, come Saturno, divorando le risorse dei propri figli.

Per invertire tale tendenza, però, si devono comprendere alcune caratteristiche della sostenibilità. Prima tra tutte la sua natura profondamente sistemica. Non si può agire su una leva senza toccare le altre. È impossibile pensare di risolvere la questione ambientale senza influenzare il modello economico e sociale, e viceversa. Guardare ad un presente e ad un futuro sostenibili vuol dire, quindi, identificare un modello sociale che si basi su dinamiche economiche e modelli di sviluppo che rispettino l’ambiente. Come dire: certo, dobbiamo passare all’auto elettrica e dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile. Ma nel farlo non possiamo non considerare gli impatti economici che tale transizione avrà sull’economia, così come sulle condizioni di salute di chi estrae quei minerali indispensabili per la costruzione delle batterie (le auto elettriche non inquinano, ma il litio delle batterie potrebbe far crescere la CO 2 di 6 volte in 10 anni, senza considerare l’impatto ambientale del loro decommissioning, ma questa è un’altra storia).

Trascurare le conseguenze di un’analisi volta al total lifecycle assessment delle scelte di sostenibilità può voler dire rischiare di ottenere risultati opposti a quelli che ci si prefiggeva, ma sviluppare analisi che tengano conto di tutte le fasi è oggettivamente molto difficile.

Abbiamo a che fare con un sistema, certo, ma la sostenibilità non è solo un sistema, ma un sistema complesso: ovverosia un sistema nel quale le regole e le dinamiche che collegano i singoli elementi che lo compongono non sono esplicite e non possono essere definite totalmente a priori. In altri termini quando agiamo su un componente del sistema – sia essa quella ambientale, quella economico o quella sociale – siamo in grado solo in parte di prevedere ciò che succederà agli altri. Ecco, quindi, che le logiche predittive lasciano necessariamente il posto alle dinamiche inferenziali, nelle quali la capacità di prevedere e pianificare il futuro con grande preavviso è sostituita da quella che sembra essere una costante della nostra epoca: la capacità (e la necessità) di intercettare le inferenze significative e valutarne dinamicamente gli impatti: così da minimizzarne i rischi e coglierne le opportunità. La pianificazione lascia il posto all’adattività.

Sistemica. Complessità. Inferenzialità. Adattività. Bastano questi quattro elementi a far comprendere quanto sia ardua la sfida della sostenibilità. Ma questi stessi quattro elementi fanno della tecnologia – e della tecnologia digitale in particolare – da una parte un alleato imprescindibile per la sostenibilità, dall’altro un ulteriore elemento sistemico da prendere in considerazione per il suo perseguimento.

La tecnologia digitale come alleato? Si, perché solo grazie al digitale si può pensare di gestire i livelli di complessità con i quali si ha a che fare quando si parla di sostenibilità. Parlare di tecnologia sostenibile, in tal senso, non basta. Farlo vorrebbe dire convincersi che la digitalizzazione, nella migliore delle ipotesi, possa non far danni. I green data center dei quali tanto si parla, e che sembrano essere la meta alla quale puntano molti giganti dell’IT, non devono essere l’obiettivo, ma l’ovvio punto di partenza per guardare all’IT come vero e proprio strumento di sostenibilità. La digitalizzazione è un portentoso abilitatore di modelli che altrimenti resterebbero del tutto teorici – si pensi all’economia circolare o alla transizione energetica – ma è anche un vero e proprio catalizzatore di sostenibilità, creando le condizioni per le quali si possano attuare tali modelli. E favorendo lo sviluppo di percorsi e processi virtuosi di cambiamento e rinnovamento che agiscano sulla leva ambientale, ma anche su quella economica e sociale.

Non inquadrare in questo modo le relazioni tra sostenibilità e tecnologia vuol dire dare il destro a chi, oggi, guarda e fa guardare alla tecnologia con sospetto o timore, instillando il dubbio che possa esserci “troppa” tecnologia quando, al più, può esserci tecnologia usata male. Perché usare male la tecnologia è possibile: vuol dire proprio utilizzarla andando al di là dei paradigmi di sostenibilità che, oltre ad essere abilitati dalla tecnologia, possono e debbono influenzarne lo sviluppo.

Ecco quindi che se da una parte la tecnologia è strumento di sostenibilità, dall’altra può e deve essere indirizzata nei suoi sviluppi e nelle sue evoluzioni da criteri di sostenibilità che ci permettano di guardare ai grandi temi che la tecnologia stessa pone – dal ruolo dei social media alla privacy, dal capitalismo di sorveglianza all’intelligenza artificiale – con una prospettiva che veda nel quadro d’azione della sostenibilità e dei diritti umani una guida ed una chiave di lettura.

Tutto ciò ci porta a parlare di sostenibilità digitale: così come ambiente, economia e società interagiscono dinamicamente nello sviluppo di un ecosistema sostenibile, allo stesso modo il digitale non solo è strumento di sostenibilità, ma a sua volta interagisce con il sistema nel suo insieme, abilitando modelli nuovi e ridefinendo le relazioni tra e con gli altri sistemi interoperanti.

Comprendere la sostenibilità digitale ossia comprendere la dinamica delle relazioni tra digitale, ambiente, economia e società è e sarà una delle sfide più importanti dei prossimi anni, facendo della sostenibilità digitale un tema centrale. È la sfida al centro degli obiettivi del Digital Transformation Institute, la Fondazione di Ricerca che presiedo, ed è la sfida che affronteremo insieme in queste pagine.