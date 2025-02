La sfida a Sam Altman

Elon Musk ha offerto 97,4 miliardi di dollari per acquistare OpenAI, la società no-profit che ha sviluppato ChatGPT. Musk, fondatore di Tesla e collaboratore di Trump, intende sfidare il CEO Sam Altman nel settore dell’intelligenza artificiale. Nonostante l’offerta, Altman ha rifiutato, rispondendo ironicamente su X, social media di proprietà di Musk, che avrebbero potuto acquistare Twitter per 9,75 miliardi, un riferimento ai 44 miliardi spesi da Musk per il suo acquisto.

Secondo il Wall Street Journal, Musk guida un consorzio di investitori che include Valor Equity Partners, Vy Capital e 8VC, una società di venture capital co-fondata da un co-fondatore di Palantir. Musk mira a fondere xAI, la sua iniziativa di intelligenza artificiale, con OpenAI. Nonostante avesse finanziato OpenAI nel 2015, Musk ha espresso critiche sulla gestione attuale da parte di Altman, definendolo “Scam” Altman nel suo ultimo scambio su X.

Musk è favorevole al mantenimento della natura no-profit di OpenAI e ha presentato ricorso lo scorso dicembre per fermare la sua conversione a un’azienda a scopo di lucro. Andrea Stroppa, rappresentante di Musk in Italia, ha confermato l’offerta per OpenAI. Sebbene Musk non abbia commentato direttamente la notizia, ha rilanciato una vecchia intervista in cui esprimeva la sua sfiducia nella gestione attuale di OpenAI e nel focus commerciale della società.