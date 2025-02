La Settimana Nazionale dei Lasciti dell’AISM

Dal 20 al 26 gennaio 2025, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) ha lanciato la Settimana Nazionale dei Lasciti, un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei lasciti testamentari. Grazie a oltre quaranta eventi in tutta Italia e incontri online, la campagna ha coinvolto cittadini, istituzioni e volontari, dimostrando come un gesto di solidarietà possa realmente aiutare chi è colpito da sclerosi multipla.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto del Consiglio Nazionale del Notariato e della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, offrendo risposte ai dubbi sui lasciti testamentari e spiegando come includere AISM nel proprio testamento possa cambiare la vita di migliaia di persone. La sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, ha sintomi variabili e un’incidenza globale di circa 2,8 milioni di persone, con 133mila casi in Italia.

AISM ha investito i fondi derivanti dai lasciti in importanti studi scientifici e nel potenziamento dei servizi per le persone con SM. Oggi esistono oltre venti farmaci in grado di rallentare la progressione della malattia. Le storie di pazienti come Barbara, madre e affetta da una forma grave di sclerosi multipla, evidenziano il supporto ricevuto dall’associazione e i risultati tangibili della ricerca.

La Settimana Nazionale dei Lasciti ha dimostrato che anche piccoli contributi possono avere un grande impatto, finanziando progetti che migliorano la vita dei pazienti. Il successo dell’iniziativa rappresenta una vittoria per l’intera comunità, sottolineando l’importanza della solidarietà nella costruzione di un futuro migliore per chi vive con la sclerosi multipla.