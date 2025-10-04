La settimana corta in Italia: un futuro di lavoro sostenibile

Negli ultimi anni, in Italia si stanno diffondendo modelli di settimana corta. Inizialmente, una società di consulenza chiamata Carter & Benson ha sperimentato con successo il lavoro di quattro giorni settimanali, mantenendo gli stessi stipendi, dopo un periodo di prova.

Successivamente, anche il settore bancario ha abbracciato questa tendenza. Intesa Sanpaolo ha introdotto una settimana di lavoro di 36 ore, suddivise su quattro giorni, con adesione volontaria. Entro la fine del periodo di osservazione, quasi la metà degli impiegati ha partecipato, e oltre l’80% ha dichiarato di considerarla una modalità innovativa, che migliora il benessere e la conciliazione tra vita privata e professionale.

Nel stesso anno, EssilorLuxottica ha lanciato il progetto Time4You, offrendo ai dipendenti delle fabbriche la possibilità di avere 20 giorni all’anno, prevalentemente il venerdì, per esigenze personali. Questo modello prevede che per cinque settimane i permessi siano coperti dall’azienda e per le rimanenti quindici a carico degli stessi lavoratori.

Anche Lamborghini ha adottato la settimana corta, con modalità diverse a seconda del turno di lavoro: chi è su due turni può alternare settimane di quattro e cinque giorni, mentre chi lavora su tre turni può avere due settimane brevi e una lunga.

Altre aziende, come Lavazza, offrono riduzioni orarie nei mesi estivi, consentendo un “venerdì breve”, con circa quattro ore in meno di lavoro da maggio a settembre. Infine, Siae ha avviato la possibilità di alternare settimane di lavoro di quattro e cinque giorni a partire da gennaio.