Prima le rivelazioni di Adua e Massimiliano e Barbara d’Urso che sapeva cose simili grazie al racconto di un personaggio famosissimo, poi il singolo inquietante della Del Vesco e adesso un influencer che parla di vip finiti in ospedale a causa di questa “setta”. Amedeo Venza (ex Uomini e Donne) ha dichiarato di aver scoperto della presunta setta grazie a Donna Pamela. Ragazzi che crossover pazzesco.

“In riferimento alla rivelazione fatta da Adua la scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip volevo dirvi che purtroppo è tutto vero e si tratta di un argomento delicatissimo. La setta satanica è una cosa seria ragazzi e spero che si vada fino in fondo di questa storia perché io ero al corrente di molte cose che Adua non ha ancora detto come ad esempio il fatto che all’interno di questa setta c’era gente che è finita in ospedale o addirittura ha tentato il suicidio. Tante di queste storie assurde le ho sapute tempo fa da Donna Pamela”.