Netflix, 2K e Take-Two Interactive hanno annunciato una partnership per realizzare un film dal vivo di BioShock, la storica serie di avventure in prima persona sviluppata da Irrational Games. Al momento dell’annuncio, non c’è una data d’uscita né un regista confermato per il lungometraggio. Una breve nota a riguardo sul sito di Netflix non rende chiaro se il film sia un adattamento di BioShock

1 e 2, ambientati nella città sottacqua di Rapture, o di BioShock Infinite, ambientato nei cieli di Columbia. Al momento è stata distribuita solamente un’immagine promozionale raffigurante l’iconico personaggio Big Daddy.

“We all make choices, but in the end our choices make us.” Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022