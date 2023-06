La Serie A è finita, tempo degli addii Paredes e Sensi salutano, Brahim forse

Paredes saluta la Juventus





Leandro Paredes

dice addio alla Juventus. Il centrocampista bianconero farà ritorno al Paris Saint-Germain visto che il club piemontese non eserciterà il diritto di riscatto dal club francese. Contro l’Udinese la sua ultima apparizione con la maglia della Juve.

Con un post sul proprio profilo Instagram, Paredes ha salutato e ringraziato i tifosi bianconeri: “È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili. Volevo solo ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto durante tutto l’anno, ma soprattutto ognuno di i miei compagni, li porterò sempre con me”.



Sensi lascia il Monza: il messaggio



Stefano Sensi, centrocampista del Monza in prestito dall’Inter, ha salutato i tifosi brianzoli dopo l’ultima giornata di campionato. Il giocatore farà ritorno a Milano in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Direttamente dal proprio profilo Instagram, il centrocampista ha ringraziato e salutato il club brianzolo:

“È stata un’annata storica per il Monza e sono fiero di averne fatto parte, contribuendo alla conquista di un traguardo che, a inizio anno, non era per nulla scontato. Chiudiamo all’undicesimo posto, salvi con sei giornate di anticipo, con dei numeri sorprendenti per essere una neopromossa. Ce la siamo giocata contro tutti, onorando al meglio questa maglia. Personalmente è stata una stagione molto positiva, in cui sono riuscito a dare continuità al mio rendimento nonostante una frattura scomposta del perone.

Ho giocato 30 partite ufficiali, mi sono sentito bene fisicamente, divertendomi su tutti i campi d’Italia, insieme ai miei compagni. INSIEME abbiamo costruito una bellissima impresa. Un GRAZIE speciale al presidente Berlusconi e al Dottor Galliani”.



Brahim lascia il Milan? C’è un possibile indizio



Con la fine della stagione, il Milan di Stefano Pioli deve fare i conti con quello che sarà il prossimo anno. Se l’addio di Ibrahimovic è oramai cosa certa dopo la conferenza stampa di ieri, ci sono altri calciatori il cui futuro resta in bilico. Uno tra questi è Brahim Diaz, in prestito dal Real Madrid con diritto di riscatto e contro-opzione: il suo futuro resta incerto viste le contrattazioni tra i rossoneri ed i Blancos.

Luciano Vulcano, assistente di Stefano Pioli, ha forse regalato un indizio sul futuro del giocatore. Il membro dello staff dell’allenatore del Milan ha postato sul proprio profilo social uno scatto in compagnia di Ibrahimovic e Brahim Diaz, corredato da una didascalia che lascia pochi spazi ai dubbi: “Goodbye Legend e Hasta luego, Nino”.

Il post è stato rimosso dall’autore pochi minuti dopo la sua pubblicazione.



Inter, ancora differenziato per Mkhitaryan



L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in vista della finale di Champions League contro il Manchester City, in calendario il 10 giugno 2023 ad Istanbul. Dopo la fine del campionato di Serie A, la squadra nerazzurra concentrerà i propri sforzi per il super match europeo.

Anche oggi la squadra nerazzurra si è ritrovata ad Appiano Gentile per continuare la preparazione della finale di Champions. Tutti presenti, tranne Henrik Mkhitaryan che ha svolto lavoro differenziato: allenamento a parte per poter essere a disposizione, al top della forma, alla serata di Istanbul.

Fantacalcio.it per Adnkronos