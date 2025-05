Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha visitato la Serbia, sottolineando l’impegno del paese verso l’integrazione nell’Unione europea. La visita arriva in un contesto di tensioni, a causa della partecipazione del presidente serbo Aleksandar Vučić a una parata a Mosca. Michel ha messo in evidenza l’importanza per Belgrado di allinearsi con la politica estera europea.

