La sentenza del giudice sul furto di profumo

Il reato di furto contestato all’ex sindaco di Torino, Piero Fassino, è stato dichiarato “estinto” dopo che il giudice per le indagini preliminari ha accolto una proposta di risarcimento presentata dal suo legale, Fulvio Gianaria. La situazione legale si è chiusa con una riparazione simbolica, senza ulteriori conseguenze per Fassino. L’incidente risale al 15 aprile 2023, quando l’ex sindaco si trovava all’aeroporto di Fiumicino, pronto a partire per Strasburgo. Durante la sua permanenza nel duty free, Fassino ha preso una boccetta di profumo Chanel Chance del valore di 130 euro, nascondendola nella tasca del suo giaccone. È stato fermato da un addetto alla vigilanza prima di poter lasciare il negozio, il quale ha allertato la Polaria, dando inizio a un’indagine della Procura di Civitavecchia.

Le autorità hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltato sei testimoni, compresi dipendenti e addetti alla sicurezza del negozio. Durante l’indagine, sono emersi altri presunti furti simili attribuiti a Fassino, avvenuti nei mesi precedenti, uno durante il periodo natalizio e un altro il 27 marzo. Nonostante le accuse, Fassino ha sempre negato di avere intenzione di rubare, affermando che si trattava di un “malinteso”. Ha spiegato di aver messo il profumo in tasca solo per comodità, poiché aveva le mani occupate con un trolley e il cellulare. Ha dichiarato di essere prossimo a pagare il prodotto.

L’avvocato Gianaria ha proposto, quindi, una riparazione simbolica del danno, che è stata accettata dal giudice, ponendo così fine alla questione legale. Di conseguenza, il reato è stato estinto e la situazione è stata risolta senza ulteriori ripercussioni per Fassino. La vicenda ha destato molto scalpore, non solo per il personaggio coinvolto, ma anche per la natura dell’atto, generando commenti e reazioni sui social media. Con questa decisione, la controversia legale è stata definitivamente chiusa.