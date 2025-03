La sentenza che cambia tutto

Svolta nelle adozioni per i single: la Corte Costituzionale ha stabilito che le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono. Nella sentenza numero 33, depositata il 21 marzo, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983, che escludeva i single tra coloro che possono adottare un minore residente all’estero.

La Corte ha evidenziato che l’esclusione delle persone singole contrasta con gli articoli 2 e 117 della Costituzione italiana, e con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale normativa limitava in modo sproporzionato l’interesse degli aspiranti genitori di rendersi disponibili per un’adozione, che è un atto di solidarietà sociale volto a tutelare il minore. La Corte ha sottolineato che il desiderio di diventare genitori rientra nella libertà di autodeterminazione e deve essere valutato insieme agli interessi del minore nel contesto delle decisioni legislative.

Inoltre, è stato affermato che le persone singole possono offrire un ambiente stabile e armonioso per i minori in stato di abbandono. Tuttavia, l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore deve essere accertata dal giudice, considerando anche la rete familiare di supporto. La Corte ha anche messo in luce che, in un contesto di diminuzione delle domande di adozione, il divieto assoluto per i single può compromettere il diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.