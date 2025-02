La Selezione Musicale nelle Radio: Criteri e Processi

Chi decide la musica nelle radio? Il processo è complesso e dipende da vari fattori, come il format dell’emittente, il target di ascoltatori e l’immagine sonora desiderata. Le radio mirano ad attrarre il pubblico per massimizzare gli ascolti, fondamentali per la pubblicità. Oggi, la selezione musicale non è più guidata solo dai DJ, ma da professionisti che curano programmativamente i brani da trasmettere. Alcune emittenti puntano su canzoni trendy per il pubblico giovane, mentre altre privilegiano successi del passato per un pubblico più maturo. Anche l’orario influisce: di giorno la musica è più dinamica e varia, mentre di notte è più rilassante.

Il cuore della programmazione moderna è nelle tecnologie e nei software che aiutano a pianificare la trasmissione, creando “clock” musicali per rotazioni differenziate dei brani. Al Smith, programmatore musicale, afferma che il segreto è “capire cosa piacerebbe al pubblico”. Le case discografiche hanno una minore influenza nella scelta musicale, mentre le etichette indipendenti si scontrano con la difficoltà di promuovere i loro artisti.

I social media, come TikTok, hanno dato maggiore potere ai fan nella forma di “democratizzazione della musica”, rendendo possibile la viralità di canzoni anche senza un contratto discografico. Smith ha dichiarato che le radio possono promuovere brani di artisti non sotto contratto se altri fattori, come la viralità, favoriscono il brano stesso. Tuttavia, le radio devono gestire le aspettative di ascolto e affrontano critiche sulle loro scelte musicali.