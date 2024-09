La sedazione ancora non è passata, ma.. Il famosissimo cantante ricoverato in ospedale dopo un’operazione: come sta?

Raf, il noto cantante italiano Raffaele Refioli, è attualmente ricoverato in ospedale dopo un’operazione alla faringe. Attraverso un video condiviso su Instagram dalla moglie Gabriella Labate, ha rassicurato i fan riguardo alle sue condizioni di salute, dichiarando: “Sto bene, migliorerò anche il canto”. L’intervento, programmato da tempo, è stato motivato dalla necessità di risolvere un piccolo problema alla faringe e alla laringe, che, come ha spiegato Raf, era importante per migliorare la sua performance canora.

Raf, 64 anni, ha confermato che l’operazione è andata bene e che la tecnologia utilizzata era avanzata e poco invasiva. Ha aggiunto che la sedazione era ancora in fase di smaltimento, ma le sue condizioni erano al sicuro. La moglie Gabriella, 59 anni e una nota showgirl, ha sempre mostrato un grande sostegno nei confronti del marito. La loro storia d’amore, che ha inizio nel 1996 con un colpo di fulmine, è significativa nel mondo dello spettacolo.

In un’intervista precedente, Raf ha raccontato il loro incontro speciale: si trovava a provare sul palco quando Gabriella entrò e si sedette, inizialmente colpita dalla sua timidezza. L’ex primadonna del Bagaglino ha avuto anche lei dei momenti difficili nella sua vita, compresi gravi problemi di salute che ha affrontato con coraggio. Ha raccontato di aver scoperto una massa all’utero e all’ovaio destro, che ha dovuto essere asportata tempestivamente. In quei momenti critici, il pensiero della sua famiglia e di Raf era sempre presente.

La coppia ha due figli, Bianca e Samuele, e la loro relazione è fortemente legata anche alla carriera musicale di Raf. La famosa canzone “Sei la più bella del mondo” è stata un omaggio che lui ha dedicato a Gabriella, testimoniando la profonda ammirazione e amore che prova per lei. Nonostante le sfide personali e professionali, Raf e Gabriella continuano a dimostrare una connessione indissolubile, supportandosi l’un l’altro nei momenti difficili.