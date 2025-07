La seconda vita di Fausto: il gatto che consola in clinica

In un mondo dove gli animali spesso affrontano sfide enormi, la storia di Fausto, un gatto europeo, emerge come esempio di resilienza e speranza. Dopo essere stato investito da un’auto, Fausto è stato curato dai veterinari della Clinica Duemari a Oristano, dove hanno scoperto che era affetto da FIV, il virus dell’immunodeficienza felina.

Dopo il recupero, Fausto è stato adottato da Chiara Tubino, responsabile di una clinica in Liguria dedicata alla degenza degli animali anziani. Qui, il gatto ha trovato un ambiente sicuro e tranquillo, diventando presto una presenza amata tra i pazienti. Con il passare del tempo, il suo iniziale miagolio incessante ha ceduto il posto a un comportamento più sereno. Fausto si è rivelato un ottimo compagno, trascorrendo le sue giornate in braccio agli anziani, portando conforto e compagnia.

Attualmente, a quindici anni, Fausto è considerato la mascotte della residenza. Un paziente in particolare, Maurizio, ha sperimentato i benefici psicologici legati alla sua presenza. Infatti, coccolare Fausto non solo lo aiuta a rilassarsi, ma gli offre anche un motivo per restare in clinica, evitando di sentirsi isolato.

La storia di Fausto dimostra che anche i gatti colpiti da patologie come la FIV possono avere una vita felice e lunga, soprattutto in ambienti adatti. In questo caso, le case di riposo si rivelano spazi ideali per animali che necessitano di attenzioni particolari e di contesti più silenziosi.