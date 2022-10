La SEC multa Kim Kardashian per promozione illegale di criptovalute

– La Securities and Exchange Commission SEC, ovvero l’equivalente statunitense della Consob, ha sanzionato Kim Kardashian per aver promosso sui social media una criptovaluta offerta e venduta da EthereumMax senza rivelare il pagamento che ha ricevuto per la promozione. Kardashian, famoso personaggio televisivo statunitense e star dei social con oltre 330 milioni di follower su Instagram, ha accettato di risolvere le accuse, pagare 1,26 milioni di dollari in sanzioni e interessi e collaborare con le indagini in corso della SEC.

L’ente federale ha sottolineato che Kardashian non ha rivelato di essere stata pagata 250.000 dollari per pubblicare un post sul suo account Instagram sui token EMAX, la “crypto asset security” offerta da EthereumMax. Il post di Kardashian conteneva un collegamento al sito Web EthereumMax, che forniva istruzioni ai potenziali investitori per l’acquisto di token EMAX.

“Questo caso ricorda che, quando celebrità o influencer consigliano opportunità di investimento, comprese le criptovalute, non significa che quei prodotti di investimento siano adatti a tutti gli investitori – ha affermato il presidente della SEC Gary Gensler – Incoraggiamo gli investitori a considerare i potenziali rischi e le opportunità di un investimento alla luce dei propri obiettivi finanziari”.

“Il caso Kardashian serve anche a ricordare alle celebrità e ad altri che la legge richiede loro di rivelare al pubblico quando e quanto vengono pagati per promuovere l’investimento in securities”, ha aggiunto Gensler.

Senza ammettere o negare i risultati della SEC, Kardashian ha accettato di pagare i suddetti 1,26 milioni di dollari, inclusi i circa 260.000 dollari che rappresentano il suo pagamento promozionale più interessi e una sanzione di 1.000.000 di dollari. Kardashian ha anche accettato di non promuovere alcuna criptovaluta per tre anni.

Foto: Photo by Kanchanara on Unsplash