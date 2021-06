ROMA – Quando le regole non ci sono, bisogna inventarle, scrive il sottosegretario Rossano Sasso, “affidandosi al buon senso e al cuore”. Quale incardinato sull’argomento disabilità al ministero del’Istruzione, Sasso si sta muovendo nei confronti di una famiglia della provincia di Monza che chiede che il proprio figlio, A., autistico grave, non sia ammesso all’esame di Maturità. “Non ha conseguito gli obiettivi del Piano educativo personalizzato, sia in termini di competenze sia di autonomia e modalità di relazione, così non può affrontare la futura fase della sua vita”. La dirigente scolastica del liceo frequentato da A. aveva risposto alla mamma e al papà del ragazzo – in un carteggio nel finale della stagione scolastica – che la legge, in questi casi, non consente la non ammissione di uno studente con disturbo dello spettro autistico e che, se suo figlio non si fosse presentato all’Esame di Stato, sarebbe stato promosso lo stesso.

Ma nel Paese, e nella provincia di Monza, si è sviluppata una pandemia virale. Il ragazzo, 19 anni, ha trascorso intere giornate solo in classe, la scuola non è riuscita a garantirgli la presenza di alcuni compagni intorno – come chiedeva una norma promossa dallo stesso sottosegretario Sasso – e non è cresciuto nelle relazioni, non ha sviluppato competenze necessarie al suo futuro. Niente, i regolamenti sul tema sono fermi al marzo 2020, a prima che il coronavirus entrasse nel nostro Paese e lo costringesse a chiudere le scuole.

Rossano Sasso ha scritto ai genitori (e ha reso pubblico lo scritto via social): “Va individuata, nel più breve tempo possibile, una proposta concreta che consenta ad A. di completare al meglio il percorso formativo. Così da poter approcciare anche il mondo del lavoro con la necessaria serenità e sentendosi effettivamente pronto per una nuova sfida”.

Il sottosegretario non vuole mettere in discussione l’autonomia della scuola e del collegio docenti, ma ha avviato una serie di scambi con la ministra alla Disabilità Erika Stefani, anche lei della Lega, con la preside del liceo, il comune interessato e la Regione Lombardia. Sasso ha scritto, ancora, alla madre di A.: “Bisogna intervenire sulle normative dei Piani educativi individualizzati, dei progetti-ponte con il mondo del lavoro e dei criteri complessivi di valutazione, in modo da prevedere la possibilità di derogare laddove ci si trovi in presenza di situazioni fuori dall’ordinario. La mia segreteria tecnica era già al lavoro su questo e cercheremo di produrre un’accelerazione che ci consenta di definire in breve la soluzione più efficace. A. non deve rimanere in un limbo che rischierebbe di mettere in discussione i risultati da lui raggiunti fino ad oggi”.